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Полиция Москвы изъяла из незаконного оборота более 500 кг наркотиков с начала года

Москва
26 июня, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

За распространение наркотиков 2,8 тыс. лиц были привлечены к уголовной ответственности

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 500 кг наркотиков изъято из незаконного оборота в Москве с начала нынешнего года, сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрий Девяткин.

"ГУ МВД России по Москве достигнуты следующие результаты в этом году: 3,2 тыс. человек привлечены к уголовной ответственности, выявлено 6,33 тыс. преступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 500 кг наркотиков", - сказал Девяткин на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, к уголовной ответственности за распространение наркотиков привлечено 2,8 тыс. лиц, из которых 39 несовершеннолетних.

Врио начальника управления отметил, что проводится большая профилактическая работа для сокращения спроса на наркотики. "Мы работаем совместно со всеми органами законодательной и исполнительной власти. Наша работа строится на перекрытии каналов поставок, изъятии из незаконного оборота больших партий наркотических средств, подрыве экономических основ наркобизнеса и ликвидации преступных групп", - пояснил он.

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