Поезда на юге зеленой ветки московского метро следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии московского метро. Об этом столичная подземка сообщает в своем аккаунте в Twitter.

"16:45 (мск) Замоскворецкая линия. Временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии", - говорится в сообщении.

16:45 Замоскворецкая линия. Временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии. — Московское метро (@MetroOperativno) 26 июня 2017 г.

Причина временного увеличения интервалов движения поездов не сообщается.