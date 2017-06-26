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Поезда на юге зеленой ветки московского метро следуют с увеличенными интервалами

Москва
26 июня, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Причина временного увеличения интервалов движения поездов не сообщается

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии московского метро. Об этом столичная подземка сообщает в своем аккаунте в Twitter.

"16:45 (мск) Замоскворецкая линия. Временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии", - говорится в сообщении.

Причина временного увеличения интервалов движения поездов не сообщается.

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