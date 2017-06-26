Поезда на юге зеленой ветки московского метро следуют с увеличенными интервалами

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии московского метро. Об этом столичная подземка сообщает в своем аккаунте в Twitter.
"16:45 (мск) Замоскворецкая линия. Временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии", - говорится в сообщении.
16:45 Замоскворецкая линия. Временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии.— Московское метро (@MetroOperativno) 26 июня 2017 г.
Причина временного увеличения интервалов движения поездов не сообщается.