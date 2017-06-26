Движение поездов после сбоя на зеленой ветке московского метро восстановлено

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро, прерванное ранее в понедельник из-за подозрения на неисправность поезда, восстановлено. Об этом столичная подземка сообщает в Twitter.

"Замоскворецкая линия. Движение на южном участке линии вошло в график", - говорится в сообщении.

17:15 Замоскворецкая линия. Движение на южном участке линии вошло в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 26 июня 2017 г.

Ранее на на южном участке Замоскворецкой линии был увеличены интервалы движения поездов из-за подозрения на неисправность поезда.