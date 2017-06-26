Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются в Москве с вечера 26 июня, не повлияли на работу городского транспорта. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта.

"Серьезных нарушений в работе метро и наземного транспорта, связанных с ухудшением погоды, на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Серьезных нарушений в работе метро и наземного транспорта, связанных с ухудшением погоды, на данный момент не зафиксировано. — Московский транспорт (@DtRoad) 26 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что грозовой дождь с градом, начавшийся в столице вечером 26 июня, продлится до утра. Возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, промыв грунта, повреждения линии электропередачи. Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения, а также парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

В Москве и регионах Центрального федерального округа из- за грозы с градом в понедельник объявлен желтый уровень опасности.