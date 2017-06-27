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Группа "Аквариум" сменила площадку юбилейного концерта из-за погоды

Москва
27 июня, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Концерт переносится из парка на Красной Пресне в клуб Stadium

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Лидер группы "Аквариум"

Лидер группы "Аквариум"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Группа "Аквариум" перенесла концерт 30 июня в Москве, посвященный 45-летию коллектива, из парка на Красной Пресне в клуб Stadium. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.

"В связи с пугающим прогнозом погоды на 30 июня юбилейный концерт "Аквариум 45" переносится из парка на Красной Пресне в клуб Stadium. Мы не имеем права подвергать праздник риску", - говорится в релизе.

Организаторы также отметили, что все купленные билеты действительны. Концерт начнется в 17:00 мск.

"Аквариум" - одна из старейших советских и российских рок-групп. С 1972 года идейным вдохновителем и солистом коллектива выступает Борис Гребенщиков. Группа выпустила более 30 альбомов и оказала большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов. Лирика "Аквариума" часто цитируется в литературе и печати, песни некоторых других музыкантов содержат аллюзии на творчество группы.

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