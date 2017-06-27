Очередь на получение жилья в Москве сократилась вдвое за шесть лет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. москвичей получили новое жилье в первой половине 2017 года. За последние шесть лет очередь на улучшение жилищных условий в Москве сократилась вдвое, сообщил во вторник в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"За полгода улучшили условия проживания 1,8 тыс. семей, которые стояли на жилищном учете. За шесть лет очередь уменьшилась вдвое. Жилищные условия очередников улучшаем, в том числе за счет субсидий на покупку или строительство жилья", - написал Собянин.

За полгода улучшили условия проживания 1,8 тыс семей, которые стояли на жилищном учете. За 6 лет очередь уменьшилась вдвое — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2017 г.

Он отметил, что в 2017 году субсидии получили больше 800 семей.