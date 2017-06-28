Один человек погиб при пожаре в московской квартире

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожар в московской квартире унес жизнь одного человека, 15 жителей дома эвакуированы. Об этом сообщило в среду столичное ГУ МЧС России.

"Жители дома были эвакуированы. В настоящий момент пожар ликвидирован," - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Возгорание произошло по адресу: Волоколамское шоссе, дом 92. Пожар возник в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.