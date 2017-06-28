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Более 4,5 тыс. билетов приобрели пассажиры московского метро у мобильных кассиров в июне

Москва
28 июня, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Пилотный проект "Мобильный кассир" стартовал в московском метро 29 мая в преддверии Кубка конфедераций

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 4,5 тысячи пассажиров московского метрополитена воспользовались новой услугой "Мобильный кассир", которая заработала с начала июня на станциях "Савеловская", "Чкаловская" и "Щелковская". Об этом в среду сообщил ТАСС замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Пассажиры приобрели у мобильных кассиров более 4,5 тыс. билетов "Единый" на одну поездку. Услуга доступна только в час пик, оплата осуществляется через переносной терминал со встроенной NFC-технологией. Таким образом, заплатить можно банковской картой и современными способами бесконтактной оплаты - мобильным телефоном, наручными часами или браслетом", - сказал собеседник агентства.

Латыпов напомнил, что пилотный проект "Мобильный кассир" стартовал в московском метро 29 мая в преддверии Кубка конфедераций. Для апробации выбраны станции с большим пассажиропотоком, где вестибюли примыкают к пригородным железнодорожным вокзалам.

По итогам тестового периода будет принято решение о целесообразности появления мобильных кассиров и на других станциях метрополитена.

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