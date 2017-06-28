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День московского транспорта пройдет 8 июля

Москва
28 июня, 14:58 UTC+3

Ожидается, что в праздничных мероприятиям примут участие около 100 тыс. граждан

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый в истории столицы День московского транспорта пройдет 8 июля. Планируется, что праздник станет ежегодным и будет отмечаться во вторую субботу июля. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"8 июля впервые отметим День московского транспорта. Большая праздничная программа будет в Парке Горького, в Сокольниках и на ВДНХ, на Фрунзенской набережной пройдет выставка ретротехники. Праздник завершится фейерверком и ночным велопарадом", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Одной из центральных точек праздника станет Фрунзенская набережная, где пройдет выставка новых и ретро-моделей наземного транспорта. На площадке будут установлены троллейбусы, автобусы, электробусы и машины такси. Центральный Парк Культуры и отдыха им. Горького, Сокольники и ВДНХ станут тематическими площадками, которые подходят для разных аудиторий.

Закончится День московского транспорта на Фрунзенской набережной, где пройдет фейерверк-шоу и будет дан старт третьему ночному велопараду. По предварительным оценкам, в разных мероприятиях может принять участие около 100 тыс. человек.

"День московского транспорта объединит разные транспортные праздники и будет отмечаться каждый год во вторую субботу июля. Помимо праздничной программы 8 июля в Москве отроются для посещения автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метрополитена, Аэроэкспресса и ситуационный центр ЦОДД", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

"На разные объекты Транспортного комплекса будут организованы познавательные экскурсии. Ждем всех москвичей обязательно с семьями", - сказал он. 

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