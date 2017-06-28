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Автор лучшего эскиза упаковки конфет "Москва" получит полмиллиона рублей

Москва
28 июня, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Конфеты поступят в продажу 9 сентября

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Организаторы конкурса на создание упаковки для конфет "Москва" объявят победителя 1 сентября. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы.

"В конкурсе на создание упаковки для конфет "Москва" могут участвовать столичные студенты и молодые дизайнеры. Автор лучшей работы получит приз в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс пройдет в три этапа. Прием заявок стартует 1 июля и продлится до 21 июля, в ходе второго этапа с 22 июля по 5 августа организаторы будут принимать эскизные проекты от конкурсантов, а 5 и 6 августа отберут десять финалистов. Третий этап - подведение итогов пройдет с 7 августа по 1 сентября. Все работы оценит экспертное жюри и выберет лучшие макеты упаковки.

В столице проходит конкурс и на лучший рецепт будущих конфет "Москва". "Сейчас варианты разрабатывают ведущие кондитерские фабрики. Сладости, попавшие в финал, представят на фестивале "Московское лето. Цветочный джем". Лучший рецепт также определят с помощью онлайн- голосования", - отмечается на сайте мэрии.

В продаже конфеты появятся ко Дню города, который отметят 9 и 10 сентября.

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