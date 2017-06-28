Автор лучшего эскиза упаковки конфет "Москва" получит полмиллиона рублей

Агент: семь клубов КХЛ проявляют интерес к нападающему московского "Динамо" ФедоровуСпорт 28 июня, 16:40
Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 стартует 15 июляСпорт 28 июня, 16:39
История iPhone. ДосьеБиографии и справки 28 июня, 16:36
СМИ: БК "Химки" договорился о заключении контракта с тренером БарцокасомСпорт 28 июня, 16:35
Чемпион мира по мотогонкам Бьяджи выписан из больницы после аварииСпорт 28 июня, 16:27
Дом культуры имени Серафимовича в Москве. ДосьеБиографии и справки 28 июня, 16:23
Фетисов: переход Панарина в "Коламбус" может помочь его карьерному ростуСпорт 28 июня, 16:21
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр РоскомнадзораОбщество 28 июня, 16:07
Casus belli: убийство, начавшее Первую мировую войнуОбщество 28 июня, 16:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Организаторы конкурса на создание упаковки для конфет "Москва" объявят победителя 1 сентября. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы.
"В конкурсе на создание упаковки для конфет "Москва" могут участвовать столичные студенты и молодые дизайнеры. Автор лучшей работы получит приз в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурс пройдет в три этапа. Прием заявок стартует 1 июля и продлится до 21 июля, в ходе второго этапа с 22 июля по 5 августа организаторы будут принимать эскизные проекты от конкурсантов, а 5 и 6 августа отберут десять финалистов. Третий этап - подведение итогов пройдет с 7 августа по 1 сентября. Все работы оценит экспертное жюри и выберет лучшие макеты упаковки.
В столице проходит конкурс и на лучший рецепт будущих конфет "Москва". "Сейчас варианты разрабатывают ведущие кондитерские фабрики. Сладости, попавшие в финал, представят на фестивале "Московское лето. Цветочный джем". Лучший рецепт также определят с помощью онлайн- голосования", - отмечается на сайте мэрии.
В продаже конфеты появятся ко Дню города, который отметят 9 и 10 сентября.