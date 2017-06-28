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Музеи Московского Кремля запустили мобильное приложение

Москва
28 июня, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Приложение "Музеи Кремля. Оружейная палата" можно скачать через AppStore и GooglePlay

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля в среду запустили мультимедийное приложение для смартфонов и планшетов "Музеи Кремля. Оружейная палата", которое включает план музея, навигацию по экспозиции, аудиогид, информацию о залах и предметах, а также игры и квесты. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

"Начиная с 28 июля каждый пользователь смартфона может скачать приложение как удаленно, так и находясь в Оружейной палате, используя услугу Wi-Fi, доступную во всех залах экспозиции", - уточнили в пресс-службе.

Для использования приложения в качестве путеводителя посетителю следует выбрать опцию "Обзор экспозиции". Приложение автоматически определяет местоположение пользователя и подсвечивает синими номерами ближайшие витрины, пояснили в музее. Также программа предоставляет общую информацию о зале, отмеченную символом "i". Информация доступна в текстовом и звуковом форматах на двух языках - русском и английском.

Скачать приложение могут клиенты AppStore и GooglePlay.

Комплекс Музеев Московского Кремля включает Оружейную палату, Алмазный фонд, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Патриаршие палаты, церковь Ризоположения и ансамбль колокольни "Иван Великий". Музеи Кремля хранят выдающиеся произведения различных жанров отечественного и зарубежного искусства - всего более 160 тысяч единиц хранения. В 2016 году комплекс посетили рекордные 2,5 млн человек.

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