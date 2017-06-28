Москва получила премию Всемирной организации электронных правительств городов мира

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва получила специальный приз на IV Генеральной ассамблее Всемирной организации электронных правительств городов мира (WeGO), впервые прошедшей в России. Каждый второй житель столицы является пользователем портала электронных госуслуг, сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы.

"Столица получила премию Всемирной организации электронных правительств городов мира. Москве вручили специальный приз в номинации "Предоставление государственных услуг в электронной форме". Награды международного конкурса получили лучшие проекты в сфере электронного управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пять лет количество электронных услуг и сервисов в Москве увеличилось почти в 14,5 раза: с 11 в 2011 году до более чем 160 к 1 марта этого года. Пользователями портала электронных госуслуг стали более 5,8 млн москвичей - это почти каждый второй житель города. Кроме того, 1,8 млн горожан пользуются приложениями, связанными с услугами.

Москва первой из субъектов РФ реализовала онлайн-сервис оплаты различных пошлин и услуг, перевела в облако большую часть строительной документации и создала возможность получения сразу нескольких услуг для семей с детьми по одной заявке.

WeGO объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе электронного управления и посредством ИКТ- инструментов. Ульяновская область с 2010 года активно сотрудничает с WeGO, в ноябре 2012 года назначена вице- президентом Всемирной организации, а в сентябре 2013 выбрана Европейским региональным офисом WeGO.

Генеральная ассамблея WeGO проходит раз в три года и является одним из важнейших международных мероприятий в области развития электронного управления.