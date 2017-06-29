В Москве началось строительство объединенной со станцией метро ж/д платформы "Минская"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Строители приступили в возведению железнодорожной платформы "Минская" Киевского направления Московской железной дороги, которая будет объединена с одноименной станцией Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводятся в материалах столичной администрации.
Станция метро "Минская" открылась 16 марта 2017 года. Построена по типовому проекту, разработанному компанией "Метрогипротранс" под руководством Леонида Борзенкова. Расположена вдоль Минской улицы, рядом с Мемориальной мечетью и парком Победы на границе между районами Дорогомиловский и Фили-Давыдково.