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В Москве началось строительство объединенной со станцией метро ж/д платформы "Минская"

Москва
29 июня, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Станция метро "Минская" расположена между районами Дорогомиловский и Фили-Давыдково

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Строители приступили в возведению железнодорожной платформы "Минская" Киевского направления Московской железной дороги, которая будет объединена с одноименной станцией Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводятся в материалах столичной администрации.

Станция метро "Минская" открылась 16 марта 2017 года. Построена по типовому проекту, разработанному компанией "Метрогипротранс" под руководством Леонида Борзенкова. Расположена вдоль Минской улицы, рядом с Мемориальной мечетью и парком Победы на границе между районами Дорогомиловский и Фили-Давыдково.

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