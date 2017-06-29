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Красный зал Киевского вокзала Москвы открылся после реставрации

Москва
29 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Реставрационные работы длились семь месяцев

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Один из главных выходов Киевского вокзала Москвы - Красный зал - открылся после реставрации.

"Завершена реставрация Красного зала - одного из главных выходов Киевского вокзала и станции метро "Киевская", - приводятся в материалах столичной администрации слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что был отремонтирован Киевский вокзал и благоустроена привокзальная площадь Европы. В результате пассажирам стало значительно проще добираться до пригородных электричек. Для этого был закрыт прямой выход из метро через три лестницы, а турникеты перенесены в северо-западную боковую часть от тупиков.

Реставрация Красного зала проводилась по заказу мэрии в течение семи месяцев - с ноября 2016 года по май 2017. Проект реставрации был подготовлен на основе историко-библиографических исследований и согласован с департаментом культурного наследия города Москвы. В ходе работ были восстановлены лестничные сходы, отремонтированы стены и полы. Стены отделали мрамором, восстановили художественную лепнину, декоративную живопись, люстру и бра.

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