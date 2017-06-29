Розу "Москва" будут высаживать в столице в рамках городского озеленения

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Роза "Москва", которую селекционеры вывели специально к 870-летию столицы, будет высаживаться в ходе городского озеленения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В год экологии московские экологи решили подарить новый сорт розы. В прошлом году мы занимались селекцией, выводили ее, буквально в этом году она появилась на свет. Она будет участвовать в городском озеленении", - сказал Кульбачевский на презентации нового сорта. По его словам, "роза неприхотлива к погодным условиям, к антропогенному воздействию".
"Мы все это проверяли, выводили специальную выносливую розу. Мы хотели вывести цветок, который бы не требовал специального ухода. Она будет очень живучей, морозоустойчивой и жароустойчивой", - добавил Кульбачевский.
Презентация розы "Москва" прошла в рамках шестого Московского Международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show, который продлится до 9 июля в парке "Музеон". В этом году в фестивале принимают участие более 200 представителей отрасли из 12 стран мира.
Главное событие фестиваля - выставка садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. В ее конкурсной программе заявлены более 30 проектов. Свои работы, впервые в истории Moscow Flower Show, представят талантливые студенты профессиональных колледжей.
В рамках фестиваля пройдет единственный в России конкурс ландшафтного дизайна среди школьников "Планета цветов", в котором в этом году впервые примут участие маленькие пациенты Морозовской больницы, находящиеся на длительном лечении.