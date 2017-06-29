Фестиваль "Вся Грузия в одном Флаконе" пройдет в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фестиваль, на котором можно будет попробовать настоящую грузинскую чурчхелу и купить рог для распития вина, пройдет в Москве 1 и 2 июля. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля "Вся Грузия в одном Флаконе".

Мероприятие пройдет на дизайн-заводе "Флакон".

Его территория будет разделена на тематические зоны, где можно "отведать, узнать, посмотреть, послушать, купить и смастерить то, с чем именно у вас ассоциируется Грузия". Например, в зоне "Базари" - настоящем восточном рынке - гостям предложат сок из грузинских гранатов, угостят спелыми помидорами, подарят букет ароматной зелени. Здесь можно будет приобрести глиняные кувшины и серебряные украшения.

На фестивале также можно будет узнать про национальные грузинские костюмы и даже примерить их. Будет работать и корнер с последними коллекциями грузинских дизайнеров.

Хачапури, лобио, аджапсандали, сациви и пхали можно будет попробовать в зоне ресторанов. Гостям предложат и самим сделать хинкали, а местные повара планируют приготовить не менее 10 тыс. порций этого блюда.

Кроме того, гости фестиваля узнают про винный туризм и историю грузинского виноделия, особенности путешествий по Грузии, летние фестивали в Тбилиси и Батуми. Также будут показаны фильмы современных грузинских режиссеров. Кроме того, гостям расскажут про традиции застолья этой страны.

"Вся Грузия в одном Флаконе" откроется 1 июля в 12:00. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства туризма Грузии. Вход свободный.