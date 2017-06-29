Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Розы "Москва" будут дарить жителям и гостям столицы в День города

Москва
29 июня, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, новый сорт розы устойчив к загазованности и морозам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Розы нового сорта "Москва", который селекционеры вывели специально к 870-летию столицы, будут дарить москвичам и гостям столицы в День города. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"На день города у нас запланирована акция, сформируем композиции из 30 тыс. цветов и будем раздавать на остановках общественного транспорта", - сказал он. Ранее в департаменте сообщили, что розы прохожим будут также раздавать возле цветочных скульптур, которые появятся в центре столицы, 30 июня с 17:00 до 20:00 мск и 1 июля с 12:00 до 15:00 мск.

Смотрите также

В столице начинает работу фестиваль, в рамках которого презентуют новый сорт розы "Москва"

Остановки в центре Москвы украсят 30 тысячами цветов к празднику розы

Розу "Москва" будут высаживать в столице в рамках городского озеленения

По словам Кульбачевского, над селекцией розы "работала интернациональная команда". "Роза - не совсем российский цветок, и есть селекционеры из других стран, которые продвинулись в этом направлении глубже, чем наши", - отметил он. "Специально было задание от нашего департамента вывести розу, похожую по своему характеру на москвичей, адаптированную к московской жизни. Она морозоустойчивая, неплохо переносит жар, неприхотливая, не требует специального ухода, может расти в условиях загазованности, обладает красивым бутоном, что редкость для морозоустойчивых сортов", - подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что планов по реализации роз "Москва" в промышленных масштабах пока нет. "Пока у нас нет планов куда-то ее выпускать, мы ее используем в целях цветочного озеленения на наших территориях - особо охраняемых природных территориях и на других территориях города, где требуется оформление розами. Теоретически возможен коммерческий вариант, если кто-то из тех, кто выращивает розы в промышленных масштабах для продажи, обратятся к нам, мы с ними заключим договор о том, чтобы использовался наш бред, наш сертификат", - пояснил Кульбачевский.

Презентация розы "Москва" прошла в рамках шестого Московского Международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show, который продлится до 9 июля в парке "Музеон". В 2017 году в фестивале принимают участие более 200 представителей отрасли из 12 стран мира.

Главное событие фестиваля - международная выставка-конкурс садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. В конкурсной программе заявлены более 30 проектов. Впервые в истории Moscow Flower Show представят свои работы студенты профессиональных колледжей. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет единственный в России конкурс ландшафтного дизайна среди школьников "Планета цветов", в котором в 2017 году впервые примут участие маленькие пациенты Морозовской больницы, находящиеся на длительном лечении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Темы дня
Загрузка...
Реклама