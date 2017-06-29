Розы "Москва" будут дарить жителям и гостям столицы в День города

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Розы нового сорта "Москва", который селекционеры вывели специально к 870-летию столицы, будут дарить москвичам и гостям столицы в День города. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"На день города у нас запланирована акция, сформируем композиции из 30 тыс. цветов и будем раздавать на остановках общественного транспорта", - сказал он. Ранее в департаменте сообщили, что розы прохожим будут также раздавать возле цветочных скульптур, которые появятся в центре столицы, 30 июня с 17:00 до 20:00 мск и 1 июля с 12:00 до 15:00 мск.

По словам Кульбачевского, над селекцией розы "работала интернациональная команда". "Роза - не совсем российский цветок, и есть селекционеры из других стран, которые продвинулись в этом направлении глубже, чем наши", - отметил он. "Специально было задание от нашего департамента вывести розу, похожую по своему характеру на москвичей, адаптированную к московской жизни. Она морозоустойчивая, неплохо переносит жар, неприхотливая, не требует специального ухода, может расти в условиях загазованности, обладает красивым бутоном, что редкость для морозоустойчивых сортов", - подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что планов по реализации роз "Москва" в промышленных масштабах пока нет. "Пока у нас нет планов куда-то ее выпускать, мы ее используем в целях цветочного озеленения на наших территориях - особо охраняемых природных территориях и на других территориях города, где требуется оформление розами. Теоретически возможен коммерческий вариант, если кто-то из тех, кто выращивает розы в промышленных масштабах для продажи, обратятся к нам, мы с ними заключим договор о том, чтобы использовался наш бред, наш сертификат", - пояснил Кульбачевский.

Презентация розы "Москва" прошла в рамках шестого Московского Международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show, который продлится до 9 июля в парке "Музеон". В 2017 году в фестивале принимают участие более 200 представителей отрасли из 12 стран мира.

Главное событие фестиваля - международная выставка-конкурс садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. В конкурсной программе заявлены более 30 проектов. Впервые в истории Moscow Flower Show представят свои работы студенты профессиональных колледжей. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет единственный в России конкурс ландшафтного дизайна среди школьников "Планета цветов", в котором в 2017 году впервые примут участие маленькие пациенты Морозовской больницы, находящиеся на длительном лечении.