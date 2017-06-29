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Более 25 км трамвайных путей отремонтируют в Москве в 2017 году

Москва
29 июня, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Всего будет проведен капремонт 16 участков путей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 25 километров трамвайных путей в Москве реконструируют в 2017 году в рамках очередного этапа капитального ремонта, сообщила в четверг пресс-служба Мосгортранса.

"Мосгортранс уделяет особое внимание развитию трамвая как одного из наиболее прогрессивных видов наземного городского транспорта. Повысить его привлекательность для пассажиров позволяет не только закупка новых вагонов, но и своевременное обновление инфраструктуры. Работы уже завершены на участках Красноказарменной и Тимирязевской улиц. Всего до конца года планируется реконструировать и провести капитальный ремонт шестнадцати участков трамвайных путей протяженностью свыше 25 километров", - рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Работы проводятся с применением шумопоглощающих технологий и износостойких шпал, благодаря чему движение по обновленным путям станет более комфортным для пассажиров трамваев, добавили в пресс-службе предприятия.

В Мосгортрансе отметили, что обновление трамвайной инфраструктуры проходит в рекордных для столицы темпах: с 2010 года по 2016 год реконструировано 200 км путей.

Концепция развития трамвайного движения в столице также включает обновление подвижного состава. С начала года в Москву поставили более 50 низкопольных трехсекционных трамваев "Витязь-М", до конца года их количество возрастет до 100. Еще 200 трамваев будет поставлено в столичный парк до конца 2019 года, резюмировала пресс-служба Мосгортанса.

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