Собянин: схожие проблемы Москвы и Сеула нужно решать вместе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти столиц России и Южной Кореи подписали меморандум о продолжении сотрудничества между правительствами Москвы и Сеула. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наши города очень похожи по тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся каждый день, решать эти проблемы нужно вместе, пользуясь опытом и потенциалом наших городов", - сказал Собянин.

Мэр Сеула Пак Вон Сун поблагодарил московского коллегу и согласился, что города имеют схожие проблемы, которые необходимо решать сообща.

"Наш новый избранный президент отметил, что наша новая администрация готова стремиться к укреплению, к реализации нашего стратегического партнерства", - сказал Пак Вон Сун.