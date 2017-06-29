Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На местные выборы в Москве выдвинулись уже порядка 200 самовыдвиженцев

Москва
29 июня, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Выборы советов депутатов в 125 муниципалитетах пройдут в единый день голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 200 кандидатов выдвинулись на муниципальных выборах в Москве как самовыдвиженцы. Об этом сообщил в четверг председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"На утро было порядка 200 выдвинутых в порядке самовыдвижения", - сказал он на заседании комиссии.

Процесс выдвижения продолжается. Московские отделения партий проводят конференции, на которых утверждают кандидатов. Например, в четверг пройдет конференция столичного отделения "Яблока", а 1 июля - КПРФ. Московское отделение "Единой России" конференцию по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты пока не проводило.

Согласно избирательному кодексу Москвы, кандидат в муниципальный представительный орган, чтобы быть зарегистрированным, должен собрать подписи 0,5% избирателей соответствующего многомандатного округа, при этом число подписей не может быть менее 10. От сбора подписей освобождаются парламентские партии и партии, представленные в столичной Думе.

В единый день голосования в столице состоятся выборы советов депутатов в 125 муниципалитетах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Темы дня
Загрузка...
Реклама