На местные выборы в Москве выдвинулись уже порядка 200 самовыдвиженцев

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 200 кандидатов выдвинулись на муниципальных выборах в Москве как самовыдвиженцы. Об этом сообщил в четверг председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"На утро было порядка 200 выдвинутых в порядке самовыдвижения", - сказал он на заседании комиссии.
Процесс выдвижения продолжается. Московские отделения партий проводят конференции, на которых утверждают кандидатов. Например, в четверг пройдет конференция столичного отделения "Яблока", а 1 июля - КПРФ. Московское отделение "Единой России" конференцию по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты пока не проводило.
Согласно избирательному кодексу Москвы, кандидат в муниципальный представительный орган, чтобы быть зарегистрированным, должен собрать подписи 0,5% избирателей соответствующего многомандатного округа, при этом число подписей не может быть менее 10. От сбора подписей освобождаются парламентские партии и партии, представленные в столичной Думе.
В единый день голосования в столице состоятся выборы советов депутатов в 125 муниципалитетах.