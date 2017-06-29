На местные выборы в Москве выдвинулись уже порядка 200 самовыдвиженцев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 200 кандидатов выдвинулись на муниципальных выборах в Москве как самовыдвиженцы. Об этом сообщил в четверг председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"На утро было порядка 200 выдвинутых в порядке самовыдвижения", - сказал он на заседании комиссии.

Процесс выдвижения продолжается. Московские отделения партий проводят конференции, на которых утверждают кандидатов. Например, в четверг пройдет конференция столичного отделения "Яблока", а 1 июля - КПРФ. Московское отделение "Единой России" конференцию по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты пока не проводило.

Согласно избирательному кодексу Москвы, кандидат в муниципальный представительный орган, чтобы быть зарегистрированным, должен собрать подписи 0,5% избирателей соответствующего многомандатного округа, при этом число подписей не может быть менее 10. От сбора подписей освобождаются парламентские партии и партии, представленные в столичной Думе.

В единый день голосования в столице состоятся выборы советов депутатов в 125 муниципалитетах.