Глава Минтранса подписал устав Российского университета транспорта

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов подписал устав Российского университета транспорта (РУТ), созданного на базе Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минтранса.
"Российский университет транспорта должен войти в десятку лучших российских вузов и в первую сотню мировых вузов. Стратегия университета, к разработке которой сейчас уже приступают, будет нацелена именно на эти ориентиры", - приводит пресс-служба слова главы ведомства.
Новый университет будет заниматься исследованием комплексной трансформации транспортной и логистической инфраструктуры, сопровождением транспортных проектов в форме государственно-частного партнерства, а также разработкой новых технологий перевозки грузов и пассажиров, отмечается в сообщении. Планируется, что РУТ также будет обеспечивать транспортную отрасль квалифицированными кадрами по сложным комплексным и новым профессиям.
В конце 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II в ведение Министерства транспорта РФ.