В Москве предложили создать "Социальный кодекс", который поможет разобраться в законах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме предложил создать единый свод законодательных актов о социальном обеспечении - "Социального кодекса города Москвы". Об этом в четверг сообщила Московская городская дума.

"Основной целью "Социального кодекса" должно стать создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан, возможность широкого выбора предоставляемых социальных благ, снижение социального неравенства, предотвращение социального иждивенчества, достижение максимальной прозрачности в предоставлении социального обеспечения", - говорится в сообщении.

В Мосгордуме отметили, что сведение норм социального законодательства в единый кодекс поможет гражданам разобраться в законодательстве о социальной защите, которое "представляет собой сложный конгломерат разрозненных нормативных правовых актов, что делает правоприменительную практику в этой сфере общественной жизни весьма противоречивой".

После обсуждения было решено принять предложения совета по структуре законопроекта "Социальный кодекс города Москвы" и направить их в Мосгордуму в установленном порядке. С 2004 по 2014 год "Социальные кодексы" были приняты и в настоящее время действуют в Белгородской области, Ярославской области, Санкт-Петербурге и ХМАО.