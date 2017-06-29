Стоимость строительства НИИ пульмонологии за девять лет выросла в семь раз

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства НИИ пульмонологии в Москве, которым занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России, возросла более чем в семь раз за девять лет. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки бюджетной отчетности ФМБА.
"За девять лет стоимость строительства НИИ Пульмонологии ФМБА России возросла более чем в семь раз, что не может сравниться ни с одним объектом строительства в медицине за последние годы", - отмечается в пресс-релизе.
В частности, по данным Счетной палаты, только в 2016 году сметная стоимость строительства учреждения увеличилась на 2,8 млрд руб. и достигла 7,6 млрд руб. При этом с учетом необходимости проведения аудита общий рост сметы может составить 3,4 млрд руб. В целом же, за период с 2008 по 2015 гг., стоимость сооружения возросла с 975,2 млн руб. до 4,7 млрд рублей, говорится в заключении Счетной палаты.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание на постоянно растущий срок сдачи объекта: так, с учетом предполагаемого очередного переноса срока сдачи в эксплуатацию на 2019 год, общий срок строительства может составить 12 лет.
Контрольный орган также нашел ряд других нарушений в работе ФМБА и признал недостоверным его бюджетную и консолидированную отчетность за минувший год. По итогам проверки Счетная палата планирует отправить представление в ФМБА и написать обращение в Генпрокуратуру, а также информационные письма в ФАС и МВД России.