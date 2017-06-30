Второй этап масштабной реконструкции Филевской линии начнется в метро Москвы 1 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Работы в рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры наземного участка Филевской линии Московского метрополитена начнутся 1 июля. Для пассажиров станут недоступны платформы станций "Студенческая", "Фили" и "Багратионовская" при следовании в центр, а также платформы станций "Филевский парк" и "Пионерская" при следовании из центра, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"Работы будут также продолжены в восточных вестибюлях станций "Фили", "Кунцевская" и "Филевский парк", реконструкция затронет и западный вестибюль станции "Пионерская". На станциях "Студенческая", "Багратионовская" и "Фили" посадка и высадка пассажиров на платформах по направлению в центр производиться не будет. Для проезда в центр города пассажиры смогут проследовать до станции "Кунцевская" и пересесть на поезд в сторону станции "Киевская", либо воспользоваться Арбатско-Покровской линией", - говорится в сообщении.

Пассажирам, которые едут в поездах от станции "Кунцевская", для выхода в город со станций "Багратионовская" и "Фили" необходимо будет доехать до станции "Кутузовская" и вернуться на поезде, следующем в противоположном направлении. Для пассажиров, желающих выйти в город со станции "Студенческая", в этом случае будет достаточно доехать до станции "Киевская" и вернуться обратно. При этом время пассажиров в пути увеличится не более чем на 10 минут. "Данные ограничения будут действовать до 1 ноября 2017 года", - уточнили в пресс- службе.

Для пассажиров станций "Филевский парк" и "Пионерская" станут недоступны платформы из центра. Для выхода на этих станциях нужно будет проследовать до станции "Кунцевская" и сделать пересадку на поезда, следующие до станции "Киевская". Основные ремонтные работы здесь планируется завершить в октябре 2017 года. Для входа и выхода в город на станциях "Фили", "Кунцевская" и "Филевский парк" на момент закрытия их восточных вестибюлей пассажиры смогут воспользоваться противоположными западными. Таким же образом поступают пассажиры станции "Пионерская", где западный вестибюль уже закрыт на реконструкцию.

Реконструкция Филевской линии

Филевская линия - одна из старейших в московском метрополитене, она функционирует с 1958 года. Реконструкция ее наземного участка от станции "Студенческая" до станции "Кунцевская" обусловлена естественным износом инфраструктуры линии. Почти за 60 лет эксплуатации все конструктивные элементы и инженерные системы станций износились более чем на 70%. Ремонт проводится в строгом соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, и должен быть закончен в середине 2018 года.

Благодаря разработанному проекту капитальный ремонт Филевской линии проводится в несколько этапов, что позволяет избежать ее полного закрытия. Увеличение времени пассажиров в пути из-за "оборотов" не превышает 10 минут. В пятницу, 29 июня завершился первый этап реконструкции станций "Студенческая" и "Фили". Здесь вновь заработали платформы по направлению из центра и западный вестибюль станции "Фили".