Второй этап масштабной реконструкции Филевской линии начнется в метро Москвы 1 июля

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Работы в рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры наземного участка Филевской линии Московского метрополитена начнутся 1 июля. Для пассажиров станут недоступны платформы станций "Студенческая", "Фили" и "Багратионовская" при следовании в центр, а также платформы станций "Филевский парк" и "Пионерская" при следовании из центра, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.
"Работы будут также продолжены в восточных вестибюлях станций "Фили", "Кунцевская" и "Филевский парк", реконструкция затронет и западный вестибюль станции "Пионерская". На станциях "Студенческая", "Багратионовская" и "Фили" посадка и высадка пассажиров на платформах по направлению в центр производиться не будет. Для проезда в центр города пассажиры смогут проследовать до станции "Кунцевская" и пересесть на поезд в сторону станции "Киевская", либо воспользоваться Арбатско-Покровской линией", - говорится в сообщении.
Пассажирам, которые едут в поездах от станции "Кунцевская", для выхода в город со станций "Багратионовская" и "Фили" необходимо будет доехать до станции "Кутузовская" и вернуться на поезде, следующем в противоположном направлении. Для пассажиров, желающих выйти в город со станции "Студенческая", в этом случае будет достаточно доехать до станции "Киевская" и вернуться обратно. При этом время пассажиров в пути увеличится не более чем на 10 минут. "Данные ограничения будут действовать до 1 ноября 2017 года", - уточнили в пресс- службе.
Для пассажиров станций "Филевский парк" и "Пионерская" станут недоступны платформы из центра. Для выхода на этих станциях нужно будет проследовать до станции "Кунцевская" и сделать пересадку на поезда, следующие до станции "Киевская". Основные ремонтные работы здесь планируется завершить в октябре 2017 года. Для входа и выхода в город на станциях "Фили", "Кунцевская" и "Филевский парк" на момент закрытия их восточных вестибюлей пассажиры смогут воспользоваться противоположными западными. Таким же образом поступают пассажиры станции "Пионерская", где западный вестибюль уже закрыт на реконструкцию.
Филевская линия - одна из старейших в московском метрополитене, она функционирует с 1958 года. Реконструкция ее наземного участка от станции "Студенческая" до станции "Кунцевская" обусловлена естественным износом инфраструктуры линии. Почти за 60 лет эксплуатации все конструктивные элементы и инженерные системы станций износились более чем на 70%. Ремонт проводится в строгом соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, и должен быть закончен в середине 2018 года.
Благодаря разработанному проекту капитальный ремонт Филевской линии проводится в несколько этапов, что позволяет избежать ее полного закрытия. Увеличение времени пассажиров в пути из-за "оборотов" не превышает 10 минут. В пятницу, 29 июня завершился первый этап реконструкции станций "Студенческая" и "Фили". Здесь вновь заработали платформы по направлению из центра и западный вестибюль станции "Фили".