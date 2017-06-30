Собянин: в новой школе в Коммунарке учтены все самые современные стандарты образования

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Самые современные стандарты образования учтены в новой школе в Коммунарке в Новой Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, осмотрев школу вместе с будущими учениками и их родителями.
"Это самая большая школа не только в Москве, но, наверное, и во всей стране. Таких школ еще не строили", - сказал Собянин. По его словам, в новой школе учтены все самые современные стандарты, применяемые в столичном образовании.
"В Москве, вы знаете, лучшие выпускники, учащиеся, получающие классное, качественное образование. Мы хотели, чтобы не только в "старой" Москве, но и здесь, на новых территориях было образование нисколько не хуже", - подчеркнул мэр.
Здание новой школы в жилых комплексах "А101" и "Скандинавия" вошло в образовательный комплекс № 2070. Площадь школьного здания составляет 26 тыс. кв. м, инвестиции в строительство составили 1,8 млрд рублей. Новая школа рассчитана на обучение 1775 учеников.