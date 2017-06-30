Минприроды определилось с претензиями к МНПЗ за выбросы диоксида серы выше нормы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минприроды России предъявило претензии Московскому нефтеперерабатывающему заводу за выбросы диоксида серы, превышающие нормы в десятки раз, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Уже предъявлены претензии. Дальше будем действовать в рамках законодательства", - сказал Донской, отвечая на соответствующий вопрос. Он не уточнил, о каких конкретно претензиях идет речь.

Как уточнили ТАСС в Росприроднадзоре, по результатам анализов отобранных проб воздуха дважды было установлено превышение нормативов предельно допустимых выбросов по диоксиду серы на двух источниках выбросов вредных веществ в атмосферу, на одном из источников служба зафиксировала многократное превышение допустимых нормативов.

"Газпромнефть - МНПЗ" привлечено к административной ответственности за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух (…), общая сумма штрафов составила 400 тыс. рублей", - сказали в Росприроднадзоре.

Кроме того, предприятию выданы представления об устранении причин и условий нарушения.

В ведомстве отметили также, что в настоящий момент прорабатывается вопрос привлечения к проверкам экспертов, "обладающих необходимыми знаниями в области нефтехимии", для углубленного анализа технологических процессов предприятий, в том числе при проведении работ по реконструкции.

МНПЗ заявляет, что не причастен к выбросам на юго-востоке Москвы

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МНПЗ, "по результатам внеплановых проверок Росприроднадзора, которые с 15 мая прошли на территории МНПЗ, (…) выбросов сероводорода на объектах Московского НПЗ не обнаружено. Московский НПЗ не имеет отношения к зафиксированным превышениям ПДК по сероводороду на юге и юго-востоке Москвы".

При этом на заводе признают, что Росприроднадзор выявил разовые превышения нормативов по выбросам диоксида серы на двух источниках предприятия. "Превышений предельно допустимых концентраций по диоксиду серы за пределами производственной площадки не зафиксировано. В адрес предприятия вынесены штрафные санкции и предъявлены требования об устранении причин допущенных превышений", - сказали в пресс-службе.

В МНПЗ добавили, что располагают всеми необходимыми разрешительными документами, в том числе действующим проектом нормативов предельно допустимых выбросов.

История вопроса

Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ по факту загрязнения воздуха в столичном районе Капотня в середине мая. Сообщалось о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз. Росприроднадзор отмечает, что до настоящего момента у МНПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов, и настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду.

Московский нефтеперерабатывающий завод принадлежит "Газпром нефти". Завод выпускает бензин, дизельное топливо, битум, серу и другую продукцию, является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%.