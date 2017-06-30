Рекордное количество медиков выпустил Сеченовский университет в 2017 году

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. молодых специалистов закончили Сеченовский университет в 2017 году, такое количество медицинских работников вуз выпустил впервые. Вручение медалей преуспевшим выпускникам состоялось в пятницу в Фундаментальной библиотеке МГУ.
"Сегодня диплом врача - 2427 выпускников (выпускники без учета ординатуры и аспирантуры - прим. ТАСС), из них 95 получат диплом преуспевшему, 350 получат диплом с отличием", - сказал ректор Первого МГМУ имени Сеченова Петр Глыбочко.
"Отрадно отметить, что 19% выпускников вашего вуза сегодня получают дипломы с отличием, 15 выпускников являлись за годы учебы стипендиатами президента РФ и правительства РФ, - отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своей приветственной речи, которую зачитал ее первый заместитель Игорь Каграманян. - От всего сердца желаем вам больших профессиональных успехов, пронести интерес к выбранной профессии через всю свою жизнь, преумножать свои знания, опыт на благо российского здравоохранения и российской науки".
30 июня состоится вручение дипломов специалистам, а на днях - выпускникам ординатуры и аспирантуры, уточнили в пресс-службе университета. В этом году выпустят 3509 человек (специалисты, выпускники ординатуры и аспирантуры), годом ранее вуз закончили 2139. Также выпуск этого года стал самым интернациональным - обучение завершили 357 студентов из 35 стран (в прошлом году - 231 студент из 27 стран).
Выпускники Сеченовского университета - известные врачи, основоположники отечественной медицины. Среди них - Николай Склифосовский, Николай Пирогов, Сергей Боткин, Антон Чехов.