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Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях

Москва
30 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Водителям автомобилей порекомендовали по возможности использовать городской транспорт

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт столицы полностью готов к работе в условиях ливня с грозой, которые ожидаются в пятницу, сообщил информационный центр Транспортный комплекс Москвы.

"Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Серьезных нарушений в работе ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс" на данный момент не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

В информационном центре напомнили, что транспортная обстановка может осложниться из-за падения деревьев, повреждения линий электропередачи и широкоформатных рекламных конструкций. Там порекомендовали автовладельцам по возможности воспользоваться городским транспортом.

Ранее Гидрометцентр России распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидаемых дождей и грозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до вечера 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, а при грозе - шквалистое усиление юго- восточного ветра до 15-20 м/с.

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