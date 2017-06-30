Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт столицы полностью готов к работе в условиях ливня с грозой, которые ожидаются в пятницу, сообщил информационный центр Транспортный комплекс Москвы.

"Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Серьезных нарушений в работе ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс" на данный момент не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

В информационном центре напомнили, что транспортная обстановка может осложниться из-за падения деревьев, повреждения линий электропередачи и широкоформатных рекламных конструкций. Там порекомендовали автовладельцам по возможности воспользоваться городским транспортом.

Ранее Гидрометцентр России распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидаемых дождей и грозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до вечера 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, а при грозе - шквалистое усиление юго- восточного ветра до 15-20 м/с.