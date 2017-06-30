Жители столицы выберут конфеты для бренда "Москва" на летнем фестивале

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Жители столицы в рамках нового летнего фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" попробуют конфеты российских производителей и выберут лучшие из них, которые получат название "Москва". Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, на период проведения фестиваля город и архитектура столицы впервые будут украшены 160 тысячами различных цветов.

"В рамках фестиваля будет конкурс на звание лучших конфет для бренда "Москва". Будет еще отдельный конкурс на дизайн упаковки для новых конфет и конкурс ландшафтного дизайна. Для оформления фестиваля будет использовано 160 тыс. различных цветов", - сказал он.

По его словам, данное мероприятие будет проходить по аналогии с традиционными развлекательными фестивалями "Московские сезоны".

"Отличие только одно - украшение центра столицы, парков и архитектуры города цветами", - отметил Немерюк.

Фестиваль стартует в Москве 20 июля и продолжится до 6 августа 2017 года. Гости мероприятия на более чем 40 площадках смогут полюбоваться на композиции из цветов, попробовать мороженое с необычными вкусами, а также варенье и другие лакомства. Кроме того, посетители смогут принять участие в различных мастер-классах и послушать музыкантов.

Конфеты "Москва"

Директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности Татьяна Савенкова, являющая куратором конкурса на выбор конфет для бренда "Москва" отметила, что призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей и лучшие пять финалистов, отобранных комиссией, 6 августа 2017 года представят столичным жителям свои десерты на дегустацию. Далее голосование продолжится по городском портале "Активный гражданин", а в конце августа будут подведены итоги.

"Рождение конфет - это непростое занятие, необходимо одновременно сделать десерт вкусным и соблюсти все технические регламенты. Мы планируем уже ко дню города подготовить первую партию конфет под столичным брендом", - сказала она.

Цветочный фестиваль

"Нам была поставлена задача украсить 21 фестивальную площадку, а также скверы и парки Москвы с привлечением лучших ландшафтных дизайнеров. В своей работе будем ориентироваться цветочные фестивали Италии и Америки", - пояснила представитель организационного комитета Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна Кетеван Хелая.

По ее словам, для привлечения специалистов ландшафтного дизайна 25 мая стартовал первый этап конкурса, сами работы будут уже непосредственно оценены жюри в момент проведения фестиваля.

"Общий призовой фонд составляет 7,5 млн рублей, будет несколько номинаций. К примеру, победитель гран-при получит 5 млн рублей, приз за зрительские симпатии составляет 1 млн рублей, будут и более мелкие конкурсы. Со стороны российских дизайнеров поданы 93 заявки", - сказала она.

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, городские фестивали стимулируют дополнительный туристический поток.

"Такие городские фестивали, как " Московское лето" способствуют повышению туристического интереса к столице. В среднем фестивали "Московских сезонов" посещает от 5 до 10 млн человек", - сказала она.