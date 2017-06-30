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Операторы мобильной связи готовы к грозе в Москве

Москва
30 июня, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Специалисты компаний мобильной связи осуществляют постоянный мониторинг работоспособности сети

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Операторы мобильной связи "Вымпелком" (бренд "Билайн"), Tele2 и МТС готовы к грозе, которая ожидается в Москве. Об этом ТАСС сообщили представители компаний.

"Сеть работает стабильно. Наши специалисты осуществляют постоянный мониторинг ее работоспособности в активном режиме. При необходимости ремонтные бригады будут оперативно выезжать и устранять последствия стихии", - сказал представитель оператора Tele2 Константин Прокшин.

О готовности следить за ситуацией и оперативно реагировать на аварийные ситуации заявил и представитель МТС Дмитрий Солодовников. "Сейчас сеть работает в штатном режиме. Мы мониторим ситуацию. В случае аварий будем оперативно реагировать и устранять. МЧС с помощью с своих систем оповещает наших абонентов, с нашей стороны не производится никаких действий", - сказал он.

Учитывает погодные условия в своей работе и "Вымпелком", сообщила представитель оператора Анна Айбашева. "Мегафон" пока не предоставил комментарий.

Ранее Гидрометцентр России распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидаемых дождей и грозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до вечера 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, а при грозе - шквалистое усиление юго- восточного ветра до 15-20 м/с.

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