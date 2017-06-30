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Собянин открыл путепровод на 33-м км Киевского направления МЖД

Москва
30 июня, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Работы по реконструкции железнодорожного переезда на 33-м км Киевского направления МЖД ведутся с августа 2016 года

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во время объезда объектов присоединенных к столице новых территорий в пятницу открыл движение по новому автомобильному путепроводу на 33-м км Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

"Построена новая дорога, по сути дела от Троицка до Крекшино, это означает связку от Троицка до Минского шоссе. Это 15 км дороги с эстакадой, это новая магистраль, которая даст поперечную связку Новой Москве. Хорошая дорога, всех поздравляю", - сказал Собянин.

Реконструкция железнодорожного переезда на 33-м км Киевского направления МЖД в поселке Кокошкино началась в августе прошлого года.

За это время возведена четырехполосная эстакада (по 2 полосы движения в каждую сторону) длиной 186 м, что позволило увеличить пропускную способность переезда в пять раз. Кроме того, были обустроены подъездные дороги к путепроводу.

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