Собянин оценил качество фармацевтического производства в Новой Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во время объезда объектов Троицкого и Новомосковского административных округов столицы поздравил фармацевтический завод "Сердиикс" (входит в международную фармацевтическую компанию Servier), находящийся в поселении Краснопахорское.

Он принял участие в запуске нового таблет-пресса и поздравил коллектив с десятилетнем предприятия. Собянин также вручил управляющему директору компании Servier в России и странах ЕАЭС Жерому Гаве благодарственное письмо.

"Я хотел бы поздравить с десятилетием ваше замечательное предприятие и поблагодарить за качественные продукты, которые вы производите, за активное развитие предприятия, которое вы делаете, запуская новые технологии, новое оборудование, выпуская новые препараты для страны и Москвы. Ваша продукция пользуется популярностью. Надеюсь, вы и в дальнейшем будете развиваться", - сказал мэр.

Предприятие по разработке и выпуску лекарственных препаратов "Сердикс" было основано в 2007 году. Высокотехнологичный комплекс включает 11 тыс. кв. м производственных помещений на участке площадью 8 га. Количество сотрудников предприятия - 173 человека. При этом объем инвестиций за последние пять лет в развитие производства составил 568,9 млн рублей.

В ноябре прошлого года заводу был присвоен статус промышленного комплекса, благодаря чему предприятие получило пакет льгот по налогам и платежам в городской бюджет, который позволяет снизить расходы по этим статьям до 17%.

В ближайшие пять лет предприятие намерено наладить выпуск лекарственных форм в капсулах, производство жидких форм (сиропы), а также препаратов для лечения онкологических заболеваний.