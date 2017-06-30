На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в столб

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Три человека пострадали после того, как автомобиль врезался в столб на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб в Сигнальном проезде в Москве, в результате столкновения столб придавил машину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате произошедшего пострадали три человека.