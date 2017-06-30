В Москве мужчина госпитализирован после нападения неизвестного с ножом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после нападения неизвестного на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"На службу "02" от очевидцев поступило сообщение о причинении ранения мужчине около дома 30 по улице Крылатские Холмы", - сообщили в ведомстве.

Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный нанес мужчине ножевое ранение и скрылся. Пострадавший был госпитализирован нарядом скорой помощи в ближайшую больницу. Полиция ведет розыск нападавшего.