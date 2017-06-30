Проливной дождь не повлиял на работу московской подземки

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен работает в штатном режиме. Несмотря на плохую погоду, чрезвычайных ситуаций, вызванных проливным дождем и градом, нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.
"Метро работает в штатном режиме. Сбоев в движении, вызванных непогодой, не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 19-24 м/с. В настоящий момент во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на одного человека упала ветка в районе Измайлово на востоке Москвы, он получил легкие травмы.