Проливной дождь не повлиял на работу московской подземки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен работает в штатном режиме. Несмотря на плохую погоду, чрезвычайных ситуаций, вызванных проливным дождем и градом, нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Метро работает в штатном режиме. Сбоев в движении, вызванных непогодой, не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 19-24 м/с. В настоящий момент во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на одного человека упала ветка в районе Измайлово на востоке Москвы, он получил легкие травмы.