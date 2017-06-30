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Движение поездов по МЦК восстановлено в штатном режиме

Москва
30 июня, 16:25 дата обновления: 30 июня, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Для восстановления графика движения на линию запустят резервные составы

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. /. Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК), нарушенное днем в пятницу из-за падения дерева на провода, восстановлено в штатном режиме. Чтобы ввести движение в график, на линию выпустят резервные составы, сообщила пресс-служба МЦК в Telegram.

"Аварийно-восстановительные бригады закончили работать на месте падения дерева. Движение "Ласточек" по часовой стрелке восстановлено в штатном режиме - электропоезда делают остановки для посадки и высадки пассажиров на всех станциях. В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД выводит на первый главный путь те электропоезда, которые следуют по третьему. Чтобы ввести движение в график, к выпуску на линию готовятся резервные составы", - говорится в сообщении.

Дерево упало на провод контактной сети в районе станции "Белокаменная".

Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом.

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