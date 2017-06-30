Московский метрополитен опроверг информацию о потопе на станции "Филевский парк"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен опроверг информацию о подтоплении станции "Филевский парк". Поезда ходят по графику, сообщили в пятницу ТАСС в пресс- службе подземки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за обильных осадков начало затапливать платформу станции "Филевский парк" Филевской линии столичного метро.

"В настоящее время скопления воды на платформах и в вестибюлях нет, станции работают в штатном режиме, поезда следуют согласно графику на всех линиях московского метрополитена", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что службы подземки работают в усиленном режиме в связи с ливнем и шквалистым ветром. "Уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще во избежание скопления воды на открытых платформах. Проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования", - заключили в пресс-службе.

Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом.