Число заявок о потопах из-за дождя в Москве за 1,5 часа выросло вдвое

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество заявок о скоплениях воды из-за начавшегося в Москве днем в пятницу ливня с 15:00 до 16:30 выросло вдвое, до 60. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосводостока.

"На 16:30 в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило порядка 60 заявок о скоплении воды, 20 заявок устранены, по остальным бригады оперативно выехали по адресам", - говорится в сообщении. Из них по восьми заявкам аварийные службы не обнаружили скоплений воды, отметили в Мосводостоке. Служба объясняет это тем, что некоторые подтопления в городе временные и исчезнут сами.

Ранее Мосводосток сообщал о 30 заявках о возникновении потопов в Москве.

Столичное и областное управления МЧС в пятницу распространили экстренное предупреждение об усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы и области идет проливной дождь, местами с градом.