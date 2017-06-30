МОЭСК восстанавливает энергоснабжение в Москве и Подмосковье, нарушенное грозой

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Энергетики МОЭСК (входит в группу компаний "Россети") восстанавливают электроснабжение в Новой Москве и Московской области, нарушенное в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в сообщении МОЭСК.
"В настоящее время основные усилия энергетиков сосредоточены на западе Московской области и в Новой Москве. Среди наиболее пострадавших районов Истринский, Наро-Фоминский и Рузский. Социально значимые объекты запитаны от передвижных электростанций", - говорится в сообщении.
Компания задействовала в восстановительных работах 64 бригады, в их составе 204 человек и 92 единицы спецтехники.
Ранее Минэнерго сообщило, что с 15:00 мск из-за сильного дождя и ветра порывами до 20 м/с происходят массовые отключения в распределительных сетях 6-10 Кв. По состоянию на 15:00 мск без света остались порядка 4,4 тыс. человек.
Столичное и областное управления МЧС в пятницу распространили экстренное предупреждение об усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы и области идет проливной дождь, местами с градом.