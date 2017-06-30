Около 40 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в московских аэропортах

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 40 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Подмосковье в пятницу. Московские аэропорты в течение дня закрывались после подхода грозового фронта.Об этом ТАСС сообщили в Госкорпорации по ОрВД (контролирует движение в воздушном пространстве над РФ).
"На данный момент около 40 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий в московских аэропортах: Шереметьево, Домодедово, Внуково", - отметил пресс-секретарь Госкорпорации по ОрВД Николай Ивашов. "Сегодня аэропорты закрывались из-за погодных условий в середине дня после подхода грозового фронта", - добавил он.
Он также добавил, что в качестве запасных были задействованы аэропорты московской воздушной зоны: то есть из Шереметьево уходили, например, в Домодедово, также были использованы аэропорты Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Самолеты иностранных авиакомпаний возвращались на свои аэродромы базирования, добавил он.
Ранее столичное и областное управления МЧС распространили экстренное предупреждение об усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. По состоянию на 18:30 мск в Москве продолжается сильный дождь, синоптики дают неблагоприятный прогноз на выходные.