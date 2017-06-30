Количество заявок о потопах из-за ливня в Москве достигло 133

"Краснодар" подписал контракт с футболистом сербской "Црвены Звезды" РистичемСпорт 30 июня, 20:22
Кузюткин: сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке ЕльцинаСпорт 30 июня, 20:20
Условия тревожной стабильности: Египет отмечает годовщину революцииМеждународная панорама 30 июня, 20:00
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20Политика 30 июня, 19:46
Россия и Белоруссия - настоящие союзники, подтвердили лидеры двух странПолитика 30 июня, 19:33
Июньский дождь: библейского потопа в Москве не случилосьОбщество 30 июня, 19:19
С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услугиЭкономика и бизнес 30 июня, 18:57
В Мурманской области внедрили систему дуального обучения студентовНовости партнеров 30 июня, 18:51
Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в ВенгрииСпорт 30 июня, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число заявок о скоплениях воды из-за начавшегося в пятницу днем в Москве ливня к 19:00 мск достигло 133. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосводостока.
"На 19:00 часов в Центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 133 заявки по скоплении воды, больше половины заявок устранены, по остальным бригады оперативно выехали по адресам", - говорится в сообщении.
По 30 заявкам аварийные службы не обнаружили скоплений воды, отметили в Мосводостоке. Служба объясняет это тем, что некоторые подтопления в городе временные и исчезают сами.
Ранее Мосводосток сообщал о 60 заявках о возникновении потопов в Москве.
Столичное и областное управления МЧС в пятницу распространили экстренное предупреждение об усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы и области идет проливной дождь, местами с градом.