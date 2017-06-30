Количество заявок о потопах из-за ливня в Москве достигло 133

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число заявок о скоплениях воды из-за начавшегося в пятницу днем в Москве ливня к 19:00 мск достигло 133. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосводостока.

"На 19:00 часов в Центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 133 заявки по скоплении воды, больше половины заявок устранены, по остальным бригады оперативно выехали по адресам", - говорится в сообщении.

По 30 заявкам аварийные службы не обнаружили скоплений воды, отметили в Мосводостоке. Служба объясняет это тем, что некоторые подтопления в городе временные и исчезают сами.

Ранее Мосводосток сообщал о 60 заявках о возникновении потопов в Москве.

Столичное и областное управления МЧС в пятницу распространили экстренное предупреждение об усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы и области идет проливной дождь, местами с градом.