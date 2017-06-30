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Сбой в движении электричек произошел из-за непогоды на Казанском направлении МЖД

Москва
30 июня, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В настоящее время движение нескольких электричек на перегоне Куровская - Черусти отклоняется от графика

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сбой в движении электричек произошел из-за непогоды на одном из участков Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Поезда ходят с опозданиями, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в 16:40 на перегоне Куровская - Черусти Казанского направления МЖД возникли технические неполадки. Железнодорожники оперативно организовали движение поездов на этом участке со снижением скорости, что позволяет безопасно пропускать составы", - сказали в пресс-службе.

Сейчас несколько электричек на перегоне Куровская - Черусти ходят с отклонением от графика - четыре поезда по направлению в Москву и в область следуют с увеличенными интервалами. "Диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы минимизировать опоздание поездов", - добавил собеседник агентства.

В связи с ливнем, сопровождающимся сильным ветром, на МЖД ввели специальный режим работы - усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры. Подготовлены аварийно-восстановительные бригады и спецтехника, дополнительно проинструктированы локомотивные бригады о ведении поездов в неблагоприятных погодных условиях, увеличено количество осмотров путевой инфраструктуры, контактной сети и устройств сигнализации централизации и блокировки.

В пятницу, 30 июня, на Москву и область обрушились проливные дожди. В результате стихии погибли два человека и еще девять пострадали. По прогнозу синоптиков, на город выпадет почти треть месячной нормы осадков. Как отметили в Гидрометцентре, таких сильных дождей в регионе не было 94 года.

МЧС накануне ввело оранжевый уровень опасности из-за грозы и ветра. Экстренное предупреждение в связи с непогодой действует до 03:00 мск субботы.

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