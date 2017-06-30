Оперативный межведомственный штаб создан в Москве из-за неблагоприятной погоды

В Карловых Варах открылся 52-й Международный кинофестивальКультура 30 июня, 21:52
Пятикратный чемпион ОИ велогонщик Уиггинс намерен участвовать в Играх-2020 в греблеСпорт 30 июня, 21:06
Суд в США не разрешил вернуть Полу Маккартни авторские права на песни The BeatlesКультура 30 июня, 21:02
"Краснодар" подписал контракт с футболистом сербской "Црвены Звезды" РистичемСпорт 30 июня, 20:22
Кузюткин: сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке ЕльцинаСпорт 30 июня, 20:20
Условия тревожной стабильности: Египет отмечает годовщину революцииМеждународная панорама 30 июня, 20:00
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20Политика 30 июня, 19:46
Россия и Белоруссия - настоящие союзники, подтвердили лидеры двух странПолитика 30 июня, 19:33
Июньский дождь: библейского потопа в Москве не случилосьОбщество 30 июня, 19:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Оперативный межведомственный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, создан в столице в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"В состав штаба вошли начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павел Ливинский, руководитель "Мосводоканала" Александр Пономаренко, и руководитель "Мосводостока" Константин Ишханян", - говорится в сообщении.
Уточняется, что межведомственный штаб "принимает оперативные решения по устранению всех внештатных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой". В распоряжении штаба находится более 5 тыс. единиц техники, в том числе водооткачивающие машины.
Накануне Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре, но сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду. В пятницу МЧС несколько раз рассылало экстренные предупреждения с просьбой во время непогоды укрываться в капитальных строениях. За несколько часов до начала стихии московский главк МЧС распространил штормовое предупреждение в связи с тем, что Росгидромет скорректировал прогноз о порывах ветра - до 24 метров в секунду.