Оперативный межведомственный штаб создан в Москве из-за неблагоприятной погоды

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Оперативный межведомственный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, создан в столице в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В состав штаба вошли начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павел Ливинский, руководитель "Мосводоканала" Александр Пономаренко, и руководитель "Мосводостока" Константин Ишханян", - говорится в сообщении.

Уточняется, что межведомственный штаб "принимает оперативные решения по устранению всех внештатных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой". В распоряжении штаба находится более 5 тыс. единиц техники, в том числе водооткачивающие машины.

Накануне Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре, но сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду. В пятницу МЧС несколько раз рассылало экстренные предупреждения с просьбой во время непогоды укрываться в капитальных строениях. За несколько часов до начала стихии московский главк МЧС распространил штормовое предупреждение в связи с тем, что Росгидромет скорректировал прогноз о порывах ветра - до 24 метров в секунду.