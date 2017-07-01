Управляющие компании Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие информационных стендов

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Московской области с 1 июля будут штрафовать местные управляющие компании за отсутствие информационных стендов в доступном для жителей месте, где они могли бы узнать актуальную информацию о деятельности фирмы, ремонтах, авариях и отключениях.
Штраф для должностных лиц составит 3 тыс. рублей, для юридических лиц - 10 тыс. рублей, следует из новой версии регионального Кодекса об административных нарушениях.
Такие стенды во многих случаях раньше не наполнялись информацией и использовались для частных объявлений и рекламы, пояснили ранее в аппарате заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
Отсутствие информационных стендов во дворах также не позволяет жителям принять полноценное участие в обсуждении реализуемых проектов в рамках губернаторских программ "Мой подъезд" (программа ремонта подъездов в области) и "Светлый город" (программа модернизации уличного освещения в регионе), резюмировали в пресс-службе Пестова.