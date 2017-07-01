На севере Москвы такси сбило пешехода

Бречалов заявил, что планирует совместный проект с Карякиным по продвижению шахмат в РФОбщество 1 июля, 13:59
Председатель Европарламента: Гельмут Коль был гигантом историиМеждународная панорама 1 июля, 13:51
Анита Цой стала послом Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:40
ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с посольством Южной Кореи в популяризации ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:38
В Москве открылся Всероссийский олимпийский деньСпорт 1 июля, 13:35
Netflix приобрел права на показ норвежского комедийного сериала о викингахКультура 1 июля, 13:25
Сантуш: решение отпустить Роналду с Кубка конфедераций домой к детям было правильнымСпорт 1 июля, 13:23
В Москве ожидается гроза и кратковременные дождиОбщество 1 июля, 13:21
Боксер Шафиков не собирается завершать карьеру после поражения от ИстераСпорт 1 июля, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Автомобиль такси сбил пешехода на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На Ленинградском проспекте таксист совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.
В Северном административном округе объявлен план "Перехват". Состояние пострадавшего пешехода уточняется.