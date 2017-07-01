На севере Москвы такси сбило пешехода

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Автомобиль такси сбил пешехода на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Ленинградском проспекте таксист совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

В Северном административном округе объявлен план "Перехват". Состояние пострадавшего пешехода уточняется.