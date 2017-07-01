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На севере Москвы такси сбило пешехода

Москва
1 июля, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

В Северном административном округе объявлен план "Перехват"

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Автомобиль такси сбил пешехода на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Ленинградском проспекте таксист совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

В Северном административном округе объявлен план "Перехват". Состояние пострадавшего пешехода уточняется.

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