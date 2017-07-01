КПРФ выдвинула около 1,4 тыс. кандидатов на муниципальные выборы в Москве

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московское отделение КПРФ на конференции в субботу выдвинуло на муниципальные выборы в столице почти 1,4 тыс. кандидатов. Об этом сообщил ТАСС руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Андрей Клычков.
"Выдвинули 1397 кандидатов на этом этапе", - сказал он.
Клычков добавил, что 4 июля кандидаты пойдут сдавать документы в избирательные комиссии.
Ранее глава столичного горкома партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил, что компартия планирует выдвинуть на муниципальные выборы в Москве 1502 кандидатов - ровно по количеству замещаемых мандатов. Клычков пояснил, что конференция в субботу стала основным этапом выдвижения, а оставшихся кандидатов выдвинут уже на конференциях местных отделений партии в районах.
Выборы муниципальных советов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 столичных районах (во всех, кроме района Щукино) и в городском округе Троицк в Новой Москве.