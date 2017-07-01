Удмуртский праздник "Гербер" начался в московском саду "Эрмитаж"

Глава МИД: Катар отвергает список требований арабских стран, но готов к диалогуМеждународная панорама 1 июля, 19:10
СМИ: россиянин Куликов близок к переходу в клуб НХЛ "Виннипег"Спорт 1 июля, 19:02
Тренер: футболист сборной Мексики Фабиан травмировал глазСпорт 1 июля, 19:00
Тренер сборной Мексики по футболу считает, что ЧМ-2018 в России пройдет отличноСпорт 1 июля, 18:55
Певице Бьянке отказано во въезде на УкраинуКультура 1 июля, 18:54
Маркес: мексиканцы будут биться изо всех сил в матче за третье место Кубка конфедерацийСпорт 1 июля, 18:48
"Зенит" объявил о переходе футболиста "Ромы" ПаредесаСпорт 1 июля, 18:41
Тренер сборной Мексики назвал жизненно важным матч за третье место Кубка конфедерацийСпорт 1 июля, 18:34
IAAF: нейтральные атлеты имеют право на одного сопровождающего на ЧМСпорт 1 июля, 18:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители Москвы получили возможность научиться говорить на удмуртском языке и попробовать национальную кухню на удмуртском празднике "Гербер", который начался в субботу в российской столице, передает корреспондента ТАСС.
"Гербер" проходит в Москве уже в третий раз. Любой желающий может принять участие в удмуртских национальных играх, послушать песни удмуртов, поучаствовать в интерактивных мастер-классах по изготовлению кукол-закруток и поделок из бересты, научиться ткацкому мастерству, попробовать удмуртское блюдо - перепечи. Для участников праздника был также организован экспресс-курс по обучению удмуртскому языку.
"Удмуртия - это очень интересная самобытная территория с огромным потенциалом. Там уже сейчас много происходит того, что нам очень важно показывать и в Москве, и в России, и в мире", - сказал журналистам на празднике врио главы Удмуртии Александр Бречалов.
"Гербер" - главный удмуртский праздник, он посвящен земле. Считается, что чем ярче и интереснее проходит этот день, тем богаче будет урожай. В Москве праздничные гуляния проходят в саду "Эрмитаж".