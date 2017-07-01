Удмуртский праздник "Гербер" начался в московском саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители Москвы получили возможность научиться говорить на удмуртском языке и попробовать национальную кухню на удмуртском празднике "Гербер", который начался в субботу в российской столице, передает корреспондента ТАСС.

"Гербер" проходит в Москве уже в третий раз. Любой желающий может принять участие в удмуртских национальных играх, послушать песни удмуртов, поучаствовать в интерактивных мастер-классах по изготовлению кукол-закруток и поделок из бересты, научиться ткацкому мастерству, попробовать удмуртское блюдо - перепечи. Для участников праздника был также организован экспресс-курс по обучению удмуртскому языку.

"Удмуртия - это очень интересная самобытная территория с огромным потенциалом. Там уже сейчас много происходит того, что нам очень важно показывать и в Москве, и в России, и в мире", - сказал журналистам на празднике врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

"Гербер" - главный удмуртский праздник, он посвящен земле. Считается, что чем ярче и интереснее проходит этот день, тем богаче будет урожай. В Москве праздничные гуляния проходят в саду "Эрмитаж".