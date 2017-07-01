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Лучшим парком Подмосковья стал "Елочки" в Домодедове

Москва
1 июля, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Премию "За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны" получил парк культуры и отдыха в городском округе Долгопрудный

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Парк "Елочки" в Домодедовском округе Московской области стал лучшим парком Подмосковья в 2017 году по итогам V смотра-конкурса "Парки Подмосковья". Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Победитель в номинации "Лучший парк культуры и отдыха", парк "Елочки" городского округа Домодедово, получил премию в размере 14 млн рублей", - говорится в сообщении. Лучшей концепцией (проектом) по созданию нового парка культуры и отдыха стал парк "Пехорка" городского округа Балашиха. Приз в этой номинации составил 10,5 млн рублей.

Премию "За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны" получил парк культуры и отдыха в городском округе Долгопрудный. Приз "За креативный подход к созданию зон отдыха населения" - парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого на территории городского округа Химки, "За лучшую детскую площадку парка культуры и отдыха" - Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха в городском поселении Одинцово, а "За лучший проект "Танцевальная площадка" - "Шаховской Дом культуры" городского округа Шаховская. Все эти победители в 4 специальных номинациях получили по 1 млн рублей.

Конкурс "Парки Подмосковья" проводится ежегодно с 2012 года, чтобы повысить привлекательность областных парков, уровень их благоустройства и озеленения. Также власти надеются, что летний смотр позволит улучшить качество предоставляемых гражданам услуг и будет стимулировать создание новых парковых территорий.

Всего в области действуют 82 парка. В 2017 году начались работы по созданию девяти новых парков культуры и отдыха и благоустройству 11 существующих.

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