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Мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта в Подмосковье

Москва
2 июля, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По данным правоохранительных органов, пострадавшие были ранены из травматического оружия

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужчина ранил двоих человек в ходе конфликта в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

"В Подольске около дома 25 по Красногвардейскому бульвару произошел конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого двое из них были доставлены в больницу. По предварительным данным, они были ранены из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

Мужчина, открывший стрельбу, задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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