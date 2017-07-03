Столичные спасатели просят москвичей быть аккуратнее во время сильного тумана

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Столичные спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном тумане в городе и просят быть максимально осторожными.
"В ближайший час с сохранением на ночь 3 июля в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 - 500 метров. Возможно ухудшение видимости на автомагистралях, в том числе в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоемами", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.
Спасатели также рекомендуют воздержаться от поездок по городу на личном транспорте.
"Находясь в автомобиле, проявляйте повышенное внимание, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Проявляйте особую осмотрительность при подъезде к перекресткам. Будьте внимательны на пешеходных переходах", - добавили в пресс-службе главка.